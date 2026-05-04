Главу Чистопольского района Дмитрия Иванова наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»
Ряд жителей Татарстана были отмечены государственными наградами России за заслуги перед страной в различных сферах деятельности. Документ подписан президентом страны Владимиром Путиным.
Так, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В сфере образования и науки высокие награды получили представители ведущих вузов республики. Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ, и Эльмас Нуруллин, профессор Казанского государственного аграрного университета, удостоены звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».
За заслуги в воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены семьи Вазеевых и Варламовой. В области культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоили директору Детской школы искусств №5 города Казани Светлане Сулеймановой.
