Главу Чистопольского района Дмитрия Иванова наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»

17:15, 04.05.2026

Фото: скриншот с сайта "Единой России"

Ряд жителей Татарстана были отмечены государственными наградами России за заслуги перед страной в различных сферах деятельности. Документ подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Так, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сфере образования и науки высокие награды получили представители ведущих вузов республики. Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ, и Эльмас Нуруллин, профессор Казанского государственного аграрного университета, удостоены звания «Заслуженный работник высшей школы РФ».

За заслуги в воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены семьи Вазеевых и Варламовой. В области культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоили директору Детской школы искусств №5 города Казани Светлане Сулеймановой.

