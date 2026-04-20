В Гильдии риелторов Татарстана описали портрет покупателя комнат в Казани

В некоторых случаях комнаты покупают люди, которым по ряду причин нужно разъехаться

В Казани чаще всего комнаты в общежитии покупают студенты или молодые семьи, которые рассматривают подобный объект недвижимости как временное жилье. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Также в некоторых случаях комнаты покупают люди, которым по ряду причин нужно разъехаться.

— Например, у одной большой квартиры есть несколько собственников — и владельцу одной из долей покупают комнату в общежитии. Возможен также вариант, когда муж с женой развелись, жена с детьми идет в квартиру, а вот мужу покупают комнату, — объяснил Савельев.

Никита Егоров