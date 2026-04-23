Автоэксперт Субботин спрогнозировал рост спроса на новые машины в России к концу 2026 года

При этом на фоне роста спроса автомобили могут подорожать до 10%

К концу 2026 года количество покупок новых автомобилей в России возрастет при условии, что ключевая ставка ЦБ опустится до 12% к этому времени. В данном случае для покупателей снова заработают программы субсидирования и другие партнерские программы. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин.

— Сейчас покупатели через финансовые программы партнеров могут снизить кредитную ставку до 20%. В случае реализации прогноза по ключевой ставке они смогут понизить кредитную ставку до приемлемых, скажем, 7-8%. Такая практика уже случалась при низкой ключевой ставке, — сказал автоэксперт.

При этом он отметил, что на фоне роста спроса на новые машины, автомобили могут подорожать на те же 7-8%, а то и 10%.

Никита Егоров