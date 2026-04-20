Полис ОСАГО в России может подорожать из-за вводимых изменений, считает автоэксперт

Правительство страны поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей

Стоимость полиса ОСАГО после повышения размера компенсаций будет зависеть от решения ЦБ. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Напомним, что правительство России поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей. Речь идет только о ситуациях, когда в ДТП причинен вред жизни и здоровью человека.

— Дело в том, что стоимость данного полиса регламентируется тарифами, которые определяются коэффициентами и базовыми ставками, устанавливаемыми Центробанком. Из-за того что страховщикам увеличат размер выплачиваемой компенсации, но не увеличат размер премии от водителей, они могут приползти на коленях в ЦБ и попросить пересмотреть тарифную политику. Если Центральный банк подыграет Российскому союзу автостраховщиков, то мы все с вами будем иметь бледные виды и тонкие ноги, потому что стоимость ОСАГО будет стремительно взлетать. А вот рассчитывать на то, что сами страховые компании обанкротятся, не стоит, — сказал изданию Попов, добавив, что точный размер повышения определить пока сложно.

Еще он допустил, что страховщики могут также начать всем считать стоимость ОСАГО, исходя из максимальной величины базового тарифа.

Никита Егоров