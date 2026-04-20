Татарстан попал в топ-10 регионов России по сумме выплат по ОСАГО

Ранее власти России поддержали законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году страховщики выплатили татарстанцам 9 млрд рублей по ОСАГО. По этому показателю Татарстан занял шестое место среди регионов России, следует из отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Первое место по объему общих выплат заняла Москва (24 млрд), второе — Московская область (15,8 млрд), а третье — Новосибирская область (11,5 млрд).

Четвертым по данному показателю стал Краснодарский край (10,5 млрд), а пятым — Санкт-Петербург (10,3 млрд). В топ-10 регионов, помимо Татарстана, также попали Челябинская область (8,1 млрд), Приморский край (7,2 млрд), Республика Башкортостан (6,2 млрд) и Ростовская область (5,8 млрд).

Напомним, что правительство России поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей. Речь идет только о ситуациях, когда в ДТП причинен вред жизни и здоровью человека. Эксперты считают, что такие меры оправданны, однако они повлекут за собой подорожание полисов для водителей и дополнительные расходы бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров