В Казани повысят стоимость парковки на 34 участках

Изменения тарифов затронут центральные улицы и общественные пространства

В Казани увеличится стоимость стоянки на 34 муниципальных парковках. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Изменения тарифов затронут ряд улиц в центральной части города и прилегающих районах. В перечень вошли улицы Абсалямова, Ахтямова, Батурина, Дзержинского, Мусы Джалиля, Гаяза Исхаки, Галиаскара Камала, Алексея Козина, Кремлевская, Маяковского, Муштари, Некрасова, Профессора Нужина, Островского, Пушкина, Право-Булачная, Сары Садыковой, Николая Столбова, Театральная, Университетская, Сибгата Хакима, Чернышевского, а также Кочетов переулок и переулок Щербаковский.

Кроме того, повышение стоимости коснется парковки на площади Свободы.

Новые тарифы будут действовать на указанных участках в соответствии с принятым постановлением.



Ариана Ранцева