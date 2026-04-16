В Татарстане за три месяца в ДТП погибли 63 человека

Всего зарегистрировано 543 аварии, 677 человек получили травмы

В Татарстане за январь — март 2026 года зарегистрировано 543 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погибли 63 человека, еще 677 получили ранения.

Данные были озвучены на заседании в Доме правительства Татарстана. Встречу провел заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

По данным ГИБДД, основными причинами смертельных ДТП стали выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов, наезды на препятствия и управление транспортом в состоянии опьянения.

Более 40% погибших приходится на столкновения при выезде на встречную полосу. В том числе девять человек погибли на участках, где обгон запрещен.

С начала года проводились профилактические рейды «Встречная полоса», в ходе которых выявлено более 2 тысяч нарушений. Также проходили мероприятия по профилактике нарушений среди пешеходов, в результате которых зафиксировано около 1 900 правонарушений.

Отдельно отмечается рост аварийности на региональных дорогах: число ДТП увеличилось на три, а погибших — до 36 человек. На местных дорогах число погибших выросло на шесть и составило 15 человек.

Также зафиксирован рост аварийности в Казани, Набережных Челнах и ряде районов республики.

По словам представителей ГИБДД, особое внимание уделяется ДТП с участием детей. С начала года составлено 168 материалов в отношении мотоциклистов, из них 56 — в отношении несовершеннолетних водителей.

Ариана Ранцева