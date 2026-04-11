В Казани выставили на продажу 70-летний автомобиль с пробегом 28 тыс. км

Фото: скриншот с Avito

В Казани продают «Москвич-402» 1956 года выпуска. Причем пробег у этого автомобиля за 70 лет эксплуатации составил всего 28 тыс. км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Согласно описанию, машина была полностью восстановлена. Под капотом «Москвича» установлен двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 38 лошадиных сил. Кузов автомобиля желтого цвета, однако некоторые элементы — синего. За всю историю эксплуатации у советской легковушки было два владельца.

Стоимость автомобиля — 100 тыс. рублей.

Никита Егоров