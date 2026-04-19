Названы самые популярные среди жителей Татарстана б/у автомобили не старше 5 лет

Среди российских автомобилей лидирует Vesta

За прошедшие шесть месяцев в Татарстане наибольшей популярностью пользовались модели, произведенные в Чехии, Южной Корее, Германии, Китае и России. При этом немецкие автомобили имеют самую высокую среднюю стоимость — 4,7 млн рублей, китайские — 2,3 млн, южнокорейские — 2,2 млн, а чешские — 2 млн. Российские автомобили остаются самыми доступными: средняя цена — 1,2 млн рублей, следует из результатов исследования «Авито Селект».

Чешские автомобили с пробегом показали рост спроса на 8%. В числе популярных моделей — Skoda Rapid (средняя стоимость — 1,5 млн), Skoda Octavia (-6,4%, до 2 млн), Skoda Kodiaq (3,2 млн) и Skoda Karoq (-1%, до 2,5 млн).

Корейские автомобили демонстрируют уверенный рост популярности — спрос на них увеличился на 29% по сравнению с прошлым периодом. Среди фаворитов пользователей — Hyundai Solaris (средняя цена — 1,5 млн), Hyundai Creta (2 млн), Kia Rio (-2,9%, до 1,5 млн), Kia Seltos (2,3 млн) и Kia K5 (-4,1%, до 2,5 млн).

Немецкие автомобили с пробегом показали рост спроса на 10%. В числе популярных моделей — Volkswagen Polo (средняя стоимость — 1,5 млн), Volkswagen Tiguan (-2,8%, до 2,7 млн) и Mercedes-Benz E-Class (5,1 млн).

По итогам последнего полугодия спрос на китайские автомобили в сервисе «Селект» вырос на 19% в сравнении с предыдущим периодом.

В число наиболее популярных моделей вошли HAVAL Jolion (средняя стоимость — 1,9 млн), Geely Monjaro (-4,6%, до 3,4 млн), Geely Coolray (-2,6%, до 1,9 млн), Geely Atlas (2,3 млн) и Chery Tiggo 7 Pro (-10,3%, до 1,6 млн).

Среди российских автомобилей лидирует Vesta (средняя стоимость — 1,1 млн). В числе других популярных моделей — Vesta Cross (1,3 млн), Niva Travel (-7,4%, до 1,1 млн), Granta (910 тыс.) и Largus (1,1 млн).

— По итогам последнего полугодия в Татарстане заметно изменились доли в предложении автомобилей с пробегом: китайские авто в сервисе «Селект» теперь занимают 33% — на 10% больше, чем год назад. При этом мы наблюдаем, что спрос на чешские, корейские и немецкие бренды превышает средние показатели по республике: чешские автомобили опережают на 60%, корейские — на 34%, а немецкие — на 18%, — отметила руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасия Докучаева.



