Татарстан попал в десятку регионов России по количеству ДТП с детьми-пешеходами

Больше всего таких аварий зафиксировано в Москве

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял 9-е место в рейтинге регионов России по количеству ДТП с детьми-пешеходами. В республике с начала 2026 года зафиксировано 27 таких аварий, следует из исследования агентства «ПромРейтинг».

Больше всего таких аварий зафиксировано в Москве (82), Санкт-Петербурге (56) и Краснодарском крае (52). На четвертом месте в данном антитопе — Самарская область (40), на пятом — Пермский край (39), на шестом — Новосибирская область (30), на седьмом — Челябинская область (29).

Восьмое место разделили сразу три региона, а именно Красноярский край, Московская и Тюменская области (по 28 ДТП в каждом регионе). Замкнула десятку Республика Дагестан (26).

Напомним, что правительство России поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей. Речь идет только о ситуациях, когда в ДТП причинен вред жизни и здоровью человека. Эксперты считают, что такие меры оправданны, однако они повлекут за собой подорожание полисов для водителей и дополнительные расходы бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров