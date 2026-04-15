Продажи Lexus в России выросли в 2,2 раза

Фото: Артем Дергунов

В России по итогам января — марта 2026 года было зарегистрировано 1 122 новых автомобиля Lexus. Это в 2,2 раза, или на 118%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 515 машин, сообщает «Автостат».

Основная доля продаж пришлась на кроссовер RX — 682 автомобиля, что составляет более 60% от общего объема. Его продажи выросли в четыре раза (на 301%) по сравнению с прошлым годом.

Еще около четверти спроса обеспечил внедорожник LX — 282 автомобиля. Продажи остальных моделей бренда остаются незначительными.

Доля автомобилей Lexus китайской сборки составляет около 13%. Основной объем зарегистрированных машин имеет японское происхождение. При этом поставки осуществляются по различным каналам, чаще всего через Киргизию.

Ариана Ранцева