Продажи Skoda в России выросли почти в четыре раза

За первый квартал 2026 года зарегистрировано 2 360 автомобилей против 602 годом ранее

Фото: Артем Дергунов

В России за январь — март 2026 года зарегистрировано 2 360 новых автомобилей Skoda. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в четыре раза — на 292%. В январе — марте 2025 года было зарегистрировано 602 автомобиля этой марки.

Наибольшая доля продаж пришлась на лифтбек D-класса Skoda Superb — 1 557 автомобилей, что составляет 66% от общего объёма. Среди кроссоверов наибольшим спросом пользовались Skoda Karoq (284 автомобиля), Skoda Kamiq (245) и Skoda Kodiaq (160).

Замыкает пятёрку самых популярных моделей Skoda Octavia с результатом 114 зарегистрированных автомобилей.

Отмечается, что 96% всех новых автомобилей Skoda, поставленных на учёт в России с начала года, были ввезены из Китая.

Ариана Ранцева