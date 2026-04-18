Спрос на новые авто в Татарстане вырос на 12,5%

По итогам первого квартала 2026 года спрос на новые автомобили в Татарстане вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в «Авито Авто», средняя цена составила 3,43 млн рублей. При этом наибольшей популярностью пользуются автомобили стоимостью 2—3 млн рублей — на этот сегмент пришлось 29,6% внимания аудитории.

Доля новых китайских автомобилей в предложении составила 55,2% против 73,9% годом ранее, российских — 35,8% против 22,6%. Эксперты «Авито Авто» связывают эту динамику в том числе и с появлением на рынке новых условно российских брендов, таких как Tenet.

Самыми популярными авто в первом квартале стали Lada Granta, TenetT4, Solaris HC, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Haval Jolion, TenetT7, Lada Vesta, а также новинка рынка Lada Iskra.

Напомним, в марте 2026 года рынок новых автомобилей в Татарстане продемонстрировал рост: спрос увеличился на 25% по сравнению с февралем.

Денис Петров