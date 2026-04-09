Продажи Mercedes-Benz в России выросли на 82% в первом квартале

С января по март 2026 года зарегистрировано 2773 новых автомобиля, лидером остается кроссовер G-класса

Продажи автомобилей Mercedes-Benz в России в январе — марте 2026 года выросли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Автостата», за три месяца было зарегистрировано 2773 новых легковых автомобиля Mercedes-Benz против 1305 шт. в январе — марте 2025 года.

Самым популярным автомобилем марки среди россиян остается кроссовер G-класса — Geländewagen, на который пришлось 404 проданные единицы. Второе место занимает GLS с 348 автомобилями, третье — GLE (332 шт.), четвертое — бизнес-седан E-класса (321 шт.), а замыкает топ-5 кроссовер GLC с 297 автомобилями.

85% новых автомобилей Mercedes-Benz, поступивших на российский рынок, были собраны в Германии. Поставки осуществляются альтернативными путями.

Ариана Ранцева