Рынок новых авто в Татарстане вырос на 25% в марте

Спрос увеличился по сравнению с февралем, при этом средняя цена снизилась до 3,3 млн рублей

В марте 2026 года рынок новых автомобилей в Татарстане продемонстрировал рост: спрос увеличился на 25% по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные «Авито Авто», которые имеются в распоряжении «Реального времени».

Наиболее заметную динамику показали автомобили марок Changan (+68%), TENET (+66%) и HAVAL (+36%). Также рост зафиксирован у Belgee (+12%) и УАЗ (+9%).

Среди моделей наиболее заметно увеличился спрос на Evolute i-Space (+89%), HAVAL M6 (+84%) и LADA Granta Cross (+63%). В числе лидеров также оказались Solaris KRS (+37%), TENET T7 и Solaris KRX (по +35%). В десятку по росту спроса вошли OMODA C5 (+24%), LADA Granta (+21%), Geely Monjaro (+18%) и LADA Vesta (+16%).

Самой популярной маркой в регионе стала LADA. Далее следуют TENET, HAVAL, Solaris и Geely.

Лидером по интересу покупателей среди моделей стал TENET T4. В число востребованных также вошли LADA Granta, TENET T7, Solaris HC и LADA Niva Travel. Среди популярных моделей — HAVAL Jolion, LADA Niva Legend, LADA Vesta, Geely Monjaro, JAECOO J7, HAVAL M6, Evolute i-Space, LADA Iskra и TENET T8.

На фоне роста спроса средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане снизилась на 3,8% и составила 3,3 млн рублей. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у OMODA C5 (–4,4%, до 2,7 млн рублей), Solaris HC (–1,4%, до 3 млн рублей), HAVAL Jolion (–1,2%, до 2,6 млн рублей), LADA Iskra (–0,6%, до 1,5 млн рублей) и Solaris KRS (–0,6%, до 2,6 млн рублей).

Напомним, что АвтоВАЗ сохранил лидерство на российском автомобильном рынке в первом квартале 2026 года: за январь — март компания реализовала 65,5 тысячи автомобилей брендов Lada и Xcite, заняв долю в 25% рынка.

Ариана Ранцева