Татарстанцы в марте взяли автокредитов на сумму 8,4 млрд рублей

По сравнению с февралем количество займов выросло больше чем наполовину — на 53%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане заметно оживился рынок автокредитования. Только за март 2026 года жители республики взяли почти 6 тысяч кредитов на машины на общую сумму 8,4 миллиарда рублей — средний кредит на машину здесь составляет 1,45 миллиона рублей, а средний срок — 70 месяцев, сообщает ОКБ.

По сравнению с февралем количество займов выросло больше чем наполовину — на 53%. А общая сумма выданных кредитов увеличилась на 56%. При этом Татарстан вошел в топ-5 регионов России по автокредитованию. За первый квартал на каждую тысячу жителей пришлось по три новых автокредита. Напомним, что в республике был зафиксирован один из самых низких показателей отказов по автокредитам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По всей России тоже наблюдается подъем: в марте банки выдали больше 110 тысяч автокредитов. Почти три четверти из них — на новые машины. Средний кредит по стране — 1,55 миллиона рублей на срок около 6 лет.

Наталья Жирнова