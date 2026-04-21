Король Малайзии заинтересовался покупкой татарстанских Aurus после визита в Россию

Для него в Москве организовали посещение института НАМИ

Фото: Михаил Захаров

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заинтересовался приобретением российских автомобилей представительского класса Aurus. Переговоры в этом направлении были начаты после государственного визита султана в Россию в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

— Его Величество известен своей любовью к технике, в том числе к авто, катерам и самолетам. Он упоминал, что имеет лицензию на управление практически всеми видами наземного и воздушного транспорта, поэтому для него в Москве в рамках его визита было организовано посещение института НАМИ, где производятся автомобили. Насколько мне известно, были переговоры о том, что султан Ибрагим хотел бы приобрести образцы этой техники для Малайзии, — отметил посол.

Линейка представительских автомобилей Aurus создается с 2013 года по заказу Минпромторга. Проект предусматривает развитие модельного ряда как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Серийное производство машин стартовало в мае 2021 года на заводе Aurus в Елабуге.

Татарстан король посетил 19 сентября 2025 года. Тогда он совершил визит в древний город Болгар, где ознакомился с его историей и местными достопримечательностями. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рената Валеева