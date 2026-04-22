С начала года на дорогах Татарстана погибло более 80 человек

Еще более 800 человек были ранены в результате происшествий

Фото: Артем Дергунов

С начала года на дорогах Татарстана произошло 716 ДТП. В результате происшествий погибло 85 человек, сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

— Ранены были еще 867 человек, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 8-е место среди российских регионов по количеству ДТП в первом квартале 2026-го. Обогнали республику в данном антитопе Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, Нижегородская, Самарская, Челябинская и Московская (550) области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров