С начала года на дорогах Татарстана погибло более 80 человек
Еще более 800 человек были ранены в результате происшествий
С начала года на дорогах Татарстана произошло 716 ДТП. В результате происшествий погибло 85 человек, сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.
— Ранены были еще 867 человек, — добавил он.
Ранее сообщалось, что Татарстан занял 8-е место среди российских регионов по количеству ДТП в первом квартале 2026-го. Обогнали республику в данном антитопе Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, Нижегородская, Самарская, Челябинская и Московская (550) области. Подробнее — в материале «Реального времени».
