В Госдуме предложили вычет на ремонт авто для пенсионеров

Инициатива касается работающих граждан пенсионного возраста

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Владислав Даванков направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что для многих пожилых граждан автомобиль остается необходимым средством передвижения, особенно в небольших городах и сельской местности.

По мнению авторов инициативы, расходы на ремонт могут быть значительными и чувствительными для пенсионеров. В связи с этим предлагается предусмотреть возможность получения налогового вычета на ремонт одного транспортного средства, используемого в личных целях.

Предполагается, что вычет будет предоставляться в пределах установленного годового лимита на основании документов из автосервиса.

Авторы обращения считают, что такая мера соответствует действующей практике, при которой государство компенсирует гражданам часть социально значимых расходов через налоговые вычеты.



Ариана Ранцева