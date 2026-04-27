Toyota впервые за два года установила рекорд продаж

В Японии продажи сократились на 2% до 1,48 млн единиц, тогда как за рубежом выросли на 2,7% до 9 млн

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor в 2025 финансовом году (завершился 31 марта 2025 года) продала более 10,47 млн автомобилей. Впервые за два года был установлен очередной рекорд продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Глобальные продажи Toyota в 2025 финансовом году выросли на 2%. При этом продажи в Японии сократились на 2% (до 1,48 млн единиц), в то время как продажи за рубежом выросли на 2,7% (до 9 млн единиц).

Как отмечают местные аналитики, продажи оказались на рекордно высоком уровне, несмотря на различные проблемы, в том числе вводившиеся администрацией президента США Дональда Трампа торговые тарифы, которые для Японии были особенно болезненными в автомобильной отрасли. Не помешало установлению рекорда и резкое падение объемов экспорта в страны Ближнего Востока. Этот показатель в марте обвалился на 46,4% из-за обострения ситуации вокруг Ирана после ударов США и Израиля.

Ариана Ранцева