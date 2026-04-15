В Татарстане зафиксировали один из самых низких показателей отказов по автокредитам

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты составила 78,3%. Показатель снизился на 6,8% по сравнению с мартом прошлого года (85,1%) и на 3% по сравнению с февралем 2026 года (81,3%).

Татарстан продемонстрировал один из самых низких показателей отказов среди 30 ведущих регионов — 72,2%. Для сравнения: в Москве он составил 74,5%, а в среднем по стране — 78,3%.

Среди регионов с наиболее низкими показателями отказов также оказались Санкт-Петербург (72,1%), Чувашия (69,1%), Вологодская (70,0%) и Воронежская (71,7%) области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на снижение показателя, доля отказов остается высокой. Банки в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать риски. При этом для заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности (более 750 баллов по шкале персонального кредитного рейтинга) доля отказов составляет 55%.

Напомним, что средний срок автокредита в Татарстане увеличился на 18% за год.

Наталья Жирнова