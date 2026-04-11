В I квартале 2026 года в Татарстане вырос спрос на китайские авто с пробегом

Наибольшую динамику показали EXEED, OMODA и Tank, а среди моделей — HAVAL F7x и Geely Atlas

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В I квартале 2026 года в Татарстане зафиксирован рост спроса на китайские автомобили с пробегом. Такие данные «Реальному времени» приводит сервис «Авито Селект».

Положительную динамику показали сразу несколько марок. Наиболее заметный рост спроса отмечен у EXEED (+52%), OMODA (+49%), Tank (+31%), GAC (+22%) и HAVAL (+9%).

Среди отдельных моделей наиболее востребованными стали HAVAL F7x, спрос на который вырос почти втрое, а также Geely Atlas и Chery Tiggo 4 Pro — более чем вдвое. Также увеличился интерес к OMODA C5 (+56%), HAVAL Jolion (+24%) и Chery Tiggo 4 (+6%).

В целом самыми популярными брендами китайских автомобилей с пробегом среди жителей Татарстана стали HAVAL, Geely, Chery, Changan и OMODA. Среди моделей лидируют HAVAL Jolion, Geely Atlas, Geely Coolray, HAVAL F7x, Geely Monjaro и HAVAL F7.

По объему предложения на рынке с пробегом первое место занимает HAVAL — его доля составляет 24,5%. Далее следуют Chery (23,4%), Geely (17,9%) и Changan (11%). Среди моделей наибольшая доля предложений приходится на HAVAL Jolion (11%). В пятерку также входят Chery Tiggo 7 Pro Max (6,4%), Geely Coolray (5,7%), Chery Tiggo 4 Pro (4,2%) и HAVAL F7 (3,8%).

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в сервисе в Татарстане составила 2,31 млн рублей. При этом ряд моделей за год заметно подешевели. Наибольшее снижение зафиксировано у Geely Tugella — на 14,8%, до 2,8 млн рублей. Также снизились цены на HAVAL H6 (-7,3%, до 1,3 млн рублей), OMODA C5 (-6,9%, до 1,8 млн рублей), Geely Coolray (-6,7%, до 1,8 млн рублей) и Geely Monjaro (-6,2%, до 3,3 млн рублей).

Средняя стоимость новых китайских автомобилей в I квартале 2026 года в республике составила 4 млн рублей. Среди моделей, ставших доступнее, выделяется Chery Tiggo 8 Pro Max — его цена снизилась на 13,2% и составила 3,4 млн рублей. Также подешевели Chery Tiggo 4 (-7,8%, до 2,3 млн рублей), Chery Tiggo 9 (-6,6%, до 4,5 млн рублей), HAVAL M6 (-3,9%, до 2,2 млн рублей) и JAECOO J8 (-3,7%, до 4,8 млн рублей).

Напомним, что средняя цена отечественных авто достигла 733 тыс. рублей, стоимость иномарок (без учета китайских моделей) — 2,39 млн рублей. Средний возраст китайских подержанных авто — менее 5 лет, остальных иностранных — почти в два раза больше.

