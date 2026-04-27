Рынок авто в РФ: легковые выросли на 16%, LCV и грузовики упали

Продажи легковых автомобилей на 17-й неделе выросли на 13% к аналогичному периоду 2025 года, до 26,7 тыс. машин

Фото: Артем Дергунов

На прошедшей 17-й неделе (20—26 апреля) рынок легковых автомобилей в России показал рост почти на 16% к предыдущей неделе. На учет встало 26,7 тысячи новых машин. Динамика по отношению к прошлому году тоже положительная: плюс 13%, сообщает директор агентства Автостат Сергей Целиков.

В коммерческом сегменте картина иная. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонны) сократились на 4% до 1,3 тысячи единиц. По отношению к аналогичной неделе прошлого года зафиксировано падение на 29%.

Регистрации грузовиков в очередной раз ушли ниже отметки в 1000 единиц. Всего на дорожный учет поставлено 959 единиц грузовой техники (свыше 3,5 тонны). Это на 7% меньше, чем неделей назад, и на 12% меньше прошлогоднего результата.

Ариана Ранцева