Татарстан занял 4-е место в РФ по продажам новых авто в I квартале

Татарстан занял четвертое место в России по объему продаж новых легковых автомобилей по итогам января — марта 2026 года. Это следует из презентации главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, представленной в рамках конвенции РОАД-2026.

За три месяца в Татарстане было реализовано 12,4 тыс. новых машин. Республика разделила 4—5-е место с Краснодарским краем (также 12,4 тыс.), уступив московскому региону (54,2 тыс.), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (18,8 тыс.). На пятом месте — Республика Башкортостан (8,2 тыс.).

Средневзвешенная цена нового автомобиля в Татарстане составила 3,15 млн рублей. Для сравнения: в московском регионе — 4,77 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 3,92 млн рублей, в Краснодарском крае — 3,40 млн рублей, в Башкортостане — 2,85 млн рублей.

В Татарстане самой популярной моделью стала Lada Granta, за ней следуют Tenet T7 и Haval Jolion. В Башкортостане также первое место у Lada Granta, за ней следуют Haval Jolion и Tenet T4.



Ариана Ранцева