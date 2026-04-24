УАЗ подал заявку на регистрацию бренда «Буханка»

Прозвище «буханка» автомобили семейства УАЗ-452 получили еще в 1950-е годы из-за характерной формы кузова

Фото: Максим Платонов

Ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Буханка» и «UAZ Bukhanka». Об этом сообщает ТАСС.

Заявки поданы в апреле 2026 года по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает автобусы, грузовые автомобили, фургоны и комплектующие.

Прозвище «буханка» закрепилось за автомобилями семейства УАЗ-450 в конце 1950-х годов из-за характерной формы кузова . Легендарный полноприводный фургон УАЗ-450 впервые сошел с конвейера в 1958 году, а его модернизированная версия УАЗ-452 выпускается до сих пор под официальным названием «Старый грузовой ряд» (СГР).

Ариана Ранцева