В Казани снизилась раскрываемость угонов автомобилей

«Имеется хорошая перспектива к раскрытию», — заключил замглавы управления уголовного розыска МВД по РТ Марат Матурин

Фото: Михаил Захаров

За первые три месяца 2026 года в Татарстане ситуация с кражами и угонами автомототранспорта остается стабильной. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы управления уголовного розыска МВД по РТ Марат Матурин.

Краж стало меньше: зарегистрировано восемь случаев вместо 11 годом ранее. А вот угонов, напротив, немного прибавилось — их зафиксировали 40, что на четыре случая больше, чем в прошлом году.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом почти 85% угонов удалось раскрыть. По данным Матурина, в Набережных Челнах на данный момент 100%-ная раскрываемость по угонам, а вот в Казани — 80%-ная, что меньше по сравнению с прошлым годом.

— По оставшимся нераскрытым преступлениям продолжается работа, имеется хорошая перспектива к раскрытию, — заявил Марат Матурин.

Наталья Жирнова