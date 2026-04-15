В Татарстане начался ямочный ремонт региональных дорог
Работы ведутся с применением горячего асфальтобетона, задействованы более 400 человек и 235 единиц техники
В Татарстане на региональных дорогах начались работы по ямочному ремонту с применением горячего асфальтобетона. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-служба Минтранса РТ.
При проведении ремонта используются различные виды асфальтобетонных смесей — холодные, горячие и литые. Перевозка горячей смеси осуществляется с помощью термос-бункеров, что позволяет сохранять необходимый температурный режим материала.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане завершается седьмой этап строительства дублера трассы Казань — Оренбург.
