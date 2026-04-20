Правительство поддержало повышение максимальной выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей

Дату вступления новой нормы перенесли на 1 марта 2027 года

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом говорится в отзыве кабмина, пишет ТАСС.

Единственное внесенное дополнение — перенос предлагаемой даты вступления новой нормы на 1 марта 2027 года. «Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — отмечается в документе.

Инициатива принадлежит председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. В настоящее время максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тыс. рублей. Законопроект предлагает поднять лимит до 2 млн рублей, чтобы выровнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).

Водителям, которые недавно получили права и не имеют опыта вождения, стоит как можно раньше приобрести свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются садиться за руль. Это поможет снизить стоимость страховки в будущем, заявил ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.



