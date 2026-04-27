В России наблюдается рост продаж новых автомобилей

«Основная причина положительной динамики авторынка кроется в низкой базе прошлого года», — заявил глава «Автостата» Сергей Целиков

В апреле 2026 года ожидается значительный рост продаж новых легковых автомобилей в России. По прогнозам главы «Автостата» Сергея Целикова, объем реализации может достичь 115—120 тысяч единиц.

Такой показатель на 14—17% превысит результаты аналогичного периода прошлого года, когда было продано 102,1 тысячи автомобилей. Положительная динамика также прослеживается в общем объеме продаж за первые 4 месяца 2026 года — ожидается рост около 10%.

Мартовские показатели уже продемонстрировали уверенный рост: в прошлом месяце было реализовано 104,3 тысячи автомобилей, что на 31% больше мартовского показателя 2025 года.

— Основная причина положительной динамики авторынка кроется в низкой базе прошлого года. Напомню, что прошлогоднюю ситуацию можно было называть «идеальным штормом». Сейчас же шторм сменился штилем. И основным негативный фактором остается лишь низкая покупательная способность населения.

Если ключевая ставка ЦБ опустится до 12% к концу года, то количество покупок новых автомобилей возрастет, так как для покупателей снова заработают программы субсидирования и другие партнерские программы. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова