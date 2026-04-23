Автокредиты в Татарстане подорожали на 23,5% за год

Средний размер выданных автокредитов в марте увеличился на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,5 млн рублей (в 2025 году — 1,2 млн рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился (в феврале — 1,5 млн рублей).

Среди 30 регионов‑лидеров по объему выданных автокредитов наибольший средний размер показателя в марте был отмечен в Москве (2,1 млн рублей), Московской области (1,8 млн), Санкт‑Петербурге (1,8 млн), Ленинградской области (1,6 млн), Краснодарском крае (1,6 млн) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (1,6 млн).

При этом наибольший рост среднего размера автокредита в марте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показали Тульская область (+26,1%), Санкт‑Петербург (+25,7%), Вологодская область (+24,1%), Татарстан (+23,5%) и Москва (+22,9%). А меньше всего в топ‑30 регионов показатель за год вырос в Волгоградской области (+12,6%), Удмуртии (+12,9%), а также в Пермском крае (+13,2%) и Свердловской области (+13,6%).

— Средний размер выданных автокредитов рос до сентября прошлого года, стабилизировавшись после этого на уровне около 1,5 млн руб. Такая динамика фиксируется на фоне сокращения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, татарстанцы в марте взяли автокредитов на сумму 8,4 млрд рублей. По сравнению с февралем количество займов выросло больше чем наполовину — на 53%.

