Назван размер средней выплаты по ОСАГО в Татарстане

Лидером по величине выплат по полису оказалась Республика Ингушетия

По итогам 2025 года средний размер выплаты по полису ОСАГО в Татарстане составил 119,7 тыс. рублей. При этом по величине выплаты республика заняла 19-е место среди регионов России, следует из отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС).

На первых местах рейтинга по величине средней выплаты по ОСАГО расположились Республика Ингушетия (271 тыс.), Чеченская Республика (197 тыс.) и Новосибирская область (180 тыс.).

Самые низкие средние выплаты по ОСАГО среди представленного топ-30 регионов России зафиксированы в Севастополе (99,7 тыс.).

Ранее правительство России поддержало законопроект о повышении размера максимальной компенсации по ОСАГО — с 500 тыс. до 2 млн рублей. Речь идет только о ситуациях, когда в ДТП причинен вред жизни и здоровью человека. Эксперты считают, что такие меры оправданны, однако они повлекут за собой подорожание полисов для водителей и дополнительные расходы бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров