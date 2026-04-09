В Апастовском районе ограничат движение на участке Уланово — Каратун
Объезд организован по дорогам Большие Кайбицы — Куланга
С 15 июня по 31 июля 2026 года приостанавливается движение транспортных средств по автомобильной дороге регионального значения Уланово — Каратун. Об этом сообщает «Реальному времени» пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Ограничение связано с реконструкцией участка с км 39,9 до км 44,0 в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для объезда водителям рекомендуется использовать дороги регионального значения Уланово — Каратун — Большие Кайбицы, обход села Большие Кайбицы и Большие Кайбицы — Куланга согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.
Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временного закрытия дороги.
