Продажи легковых авто в России снизились на 20% за неделю

Падение связано с завершением первого квартала, при этом годовой рост сохраняется на уровне 28%

Фото: Динар Фатыхов

На 15-й неделе в России на учет поставили 24,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 20% меньше показателя предыдущей недели. Снижение произошло после всплеска на 14-й неделе, связанного с закрытием дилерами первого квартала, сообщает «Автостат».

Несмотря на недельное падение, рынок легковых автомобилей демонстрирует положительную динамику в годовом выражении — рост составил 28% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке, в апреле объем продаж может превысить мартовский уровень и составить чуть более 110 тыс. автомобилей.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) также зафиксировано снижение: за неделю зарегистрировано 1 454 машины, что на 7% меньше, чем неделей ранее. В годовом выражении показатель снизился на 13%.

Рынок грузовых автомобилей, напротив, показал рост. На учет поставили 1 184 новых грузовика массой от 3,5 т — это на 11,5% больше, чем неделей ранее, и на 17% выше уровня аналогичной недели прошлого года.

Сегмент тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 т) составил 906 единиц, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика в этом сегменте объясняется низкой базой прошлого года и стабилизацией продаж.

Ариана Ранцева