Свыше трети водителей из Казани считают культуру вождения на дорогах неблагоприятной

Каждый третий считает, что в Казани водят культурно

Фото: Максим Платонов

Только каждый третий автомобилист из Казани положительно оценивает культуру вождения соседей по дороге, четверть считает ее нейтральной, 25% — скорее неблагоприятной, а 13% — ужасной. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод», по результатам опроса, проведенного методом онлайн-анкетирования среди 1 100 автомобилистов из городов-миллионников, в том числе и Казани.

Лишь треть автомобилистов из Казани за последний год заметили улучшения в поведении других водителей на дорогах, еще 38% сообщили, что культура вождения не изменилась, а 25% уверены, что дорожная обстановка только ухудшилась. Среди отметивших негативную тенденцию 76% считают, что другие водители стали реже использовать поворотники при маневрах, 70% обратили внимание на участившиеся случаи агрессивного вождения, а 66% пожаловались на плохую культуру парковки. В топ-5 заметных ухудшений также вошли использование за рулем телефона (58%) и склонность игнорировать предписания разметки и дорожных знаков (54%).

Исправить ситуацию, по мнению 62% респондентов, могла бы сниженная стоимость ОСАГО для аккуратных водителей. 50% — за ужесточение штрафов для нарушителей, 38% предлагают поставить больше камер и постов ГИБДД, а 25% — ввести регулярный контроль знаний ПДД для всех водителей. Каждый восьмой выступил за расширение программы обучения в автошколах, а еще 12% — за информационные кампании о безопасном вождении.

Респондентам также предлагалось выбрать отдельные категории участников дорожного движения, которые, по их наблюдениям, в большинстве случаев создают аварийные ситуации на дорогах. Чаще всего участники опроса замечали нарушения за таксистами (63%), в тройку антилидеров также вошли курьеры на самокатах и велосипедах (62%) и водители каршеринга (38%), а на четвертом месте оказались мотоциклисты (37%).

— Именно агрессия на дороге и аварийное вождение других водителей — основная причина, почему оформляют мини-каско «от бесполисных». Его берут в основном безаварийные водители с хорошим стажем, владельцы неновых машин с большим пробегом. За себя они спокойны, но хорошо понимают, что вероятность ДТП с виновником без ОСАГО вполне ощутима, — комментирует вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

87% водителей из Казани регулярно (не менее одного раза в неделю) сталкиваются с агрессивным вождением соседей по дороге, 25% встречают такое поведение по нескольку раз ежедневно. При этом респонденты не считают низким собственный уровень культуры вождения: 38% оценивают его как средний, а 62% в собственных глазах высококультурные водители.

*Методология

Опрос проведен в марте 2026 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди более 1100 россиян, владельцев автомобилей в возрасте от 26 лет.

