АвтоВАЗ сохранил первенство на рынке в начале 2026‑го, реализовав 65,5 тыс. авто

Производитель занял долю в 25% рынка в I квартале

АвтоВАЗ сохранил лидерство на российском автомобильном рынке в первом квартале 2026 года: за январь — март компания реализовала 65,5 тысячи автомобилей брендов Lada и Xcite, заняв долю в 25% рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Успешные показатели продаж во многом обеспечили целенаправленные шаги компании: в частности, снижение цен на модели Lada Aura и Lada Largus, а также заметный рост спроса на автомобили семейства Niva.

Кроме того, в I квартале АвтоВАЗ запустил продажи сразу нескольких новинок. Среди них — Lada Aura 2026 модельного года, битопливная Vesta CNG с запасом хода свыше 1 000 км, а также спортивная модификация Vesta Sport.

Ранее автоэксперт Петр Баканов указал, что «комфортная» стоимость Lada Azimut должна составлять от 1,9 млн до 2,5 млн рублей. Напомним, что производство данной машины начнется в сентябре 2026 года.

