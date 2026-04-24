«Снижение по инерции»: Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% — до 14,5% годовых, приняв во внимание приближение внутреннего спроса к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом регулятор повысил средний прогноз на 2026 год до диапазона 14—14,5%, а на 2027 год — до 8—10%. Эксперты отмечают неоднозначность действий Центробанка: несмотря на усиление инфляционных угроз, регулятор продолжает снижать «ключ», что вызывает недоверие рынка и затрудняет понимание будущей денежно-кредитной политики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
«Ключ» снизился третий раз за год, хотя был вариант его не трогать
24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. По данным регулятора, это произошло на фоне того, что внутренний спрос приблизился к возможностям расширения предложения товаров и услуг, сообщили в ЦБ. Именно изменения на 0,5% ожидал эксперт «Реального времени», член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев накануне официального сообщения.
В последний раз процент снижали почти месяц назад, 20 марта, с 15,5%: решение регулятора тогда разошлось с общими ожиданиями рынка — консенсус-прогноз экспертов составлял 16%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». Самое первое изменение в этом году произошло 13 февраля — снижение до 16%.
Согласно уточненным прогнозам, ЦБ все же планирует постепенно уменьшать ставку. При этом, как отмечает Беленькая, если ранее ожидаемый диапазон на 2026 год составлял 13,5—14,5%, то теперь он увеличен до 14—14,5% годовых. Данные на 2027-й также пересмотрены: вместо диапазона 8—9% теперь ожидается уровень 8—10%.
Кредитная активность также будет расти сдержанными темпами. Примечательно, что на фоне снижения «ключа» уменьшились и ставки по кредитам в таких крупных банках России, как Сбербанк и ВТБ.
— Обсуждалось два варианта [решения Центробанка]: сохранение и снижение на половину процентного пункта. Сразу скажу, что те, кто был за сохранение ставки, обращали внимание на то, что в устойчивой части инфляция у нас уже не снижается с середины прошлого года и держится на уровне 4—5%. И также обращали внимание, конечно, на возросшие проинфляционные риски, — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
В своем докладе глава регулятора сообщила о значительном увеличении подобных угроз в экономике страны. По ее словам, основная причина связана с двумя факторами: обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике государства. «Мы ждем уточненных параметров бюджета на текущий год», — заявила председатель ЦБ.
«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%»
Годовая инфляция в стране сейчас составляет 5,7%. Однако в Центробанке ожидают, что к середине года она приблизится к целевому показателю в 4%, а по итогам года составит 4,5—5,5%. Согласно пресс-релизу регулятора, экономика в начале года замедлилась из-за новых налогов, меньшего числа рабочих дней и плохой погоды.
— В феврале — марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года. Но нас беспокоит, что это все еще повышенный уровень, несмотря на то, что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год. Высокие ожидания — это один из факторов, которые требуют от нас осторожности при снижении ставки, — заявила Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
Банк России сохраняет возможность достижения целевого показателя, несмотря на отсутствие устойчивого снижения ожиданий. Набиуллина отметила, что длительный период высокой инфляции и повышенные ожидания стали одной из причин небольшого повышения прогноза ключевой ставки на следующий год. Она также сообщила, что ЦБ будет корректировать свои решения с учетом развития ситуации, в том числе обращая внимание на динамику ожиданий.
— Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена и уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее, — заявила Набиуллина.
Инертная схема понижения «ключа»
Финансовые рынки демонстрируют неоднозначную реакцию на решения Центробанка по ключевой ставке. Несмотря на то, что в целом действия регулятора не несут сюрпризов, наблюдается падение как на рынке акций, так и на рынке облигаций, сообщает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
По мнению эксперта, существует серьезная проблема с доверием участников рынка к способности Центробанка достичь поставленных целей.
По словам специалиста, рынок постоянно ожидает более активного уменьшения ключевой ставки, однако регулятор посылает неоднозначные сигналы. Такая ситуация создает неопределенность и затрудняет понимание возможных действий Центробанка со стороны участников рынка. Это существенно осложняет проведение денежно-кредитной политики, поскольку эффективное взаимодействие между ЦБ и участниками рынка является необходимым условием для успешного управления экономикой.
Особую озабоченность вызывает то, что Центробанк продолжает снижать ставку на 0,5% даже на фоне растущих рисков.
— Если Центральный банк сигнализирует о том, что проинфляционные риски остаются высокими и даже нарастают, что в принципе следует из пресс-релизов последних месяцев, даже пары кварталов, то вообще кажется, что это должно транслироваться в каких-то действиях. И действовать как будто как прежде в новых обстоятельствах кажется не очень оправданным, то есть снижение по инерции [идет]. Есть ощущение, что уменьшение по 0,5% уже ожидают, и [это] производится как бы по инерции, — заявил Надоршин.
Именно инертная схема понижения «ключа» становится причиной недоверия и повышенных инфляционных ожиданий населения.
Справка
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;
- 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
- 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
- 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
- 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;
- 13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых;
- 20 марта 2026 года — понижение с 15,5% до 15% годовых;
- 24 апреля 2026 года — понижение с 15% до 14,5% годовых.