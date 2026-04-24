«Снижение по инерции»: Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% — до 14,5% годовых, приняв во внимание приближение внутреннего спроса к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом регулятор повысил средний прогноз на 2026 год до диапазона 14—14,5%, а на 2027 год — до 8—10%. Эксперты отмечают неоднозначность действий Центробанка: несмотря на усиление инфляционных угроз, регулятор продолжает снижать «ключ», что вызывает недоверие рынка и затрудняет понимание будущей денежно-кредитной политики. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Ключ» снизился третий раз за год, хотя был вариант его не трогать

24 апреля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. По данным регулятора, это произошло на фоне того, что внутренний спрос приблизился к возможностям расширения предложения товаров и услуг, сообщили в ЦБ. Именно изменения на 0,5% ожидал эксперт «Реального времени», член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев накануне официального сообщения.

В последний раз процент снижали почти месяц назад, 20 марта, с 15,5%: решение регулятора тогда разошлось с общими ожиданиями рынка — консенсус-прогноз экспертов составлял 16%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». Самое первое изменение в этом году произошло 13 февраля — снижение до 16%.



— Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. <...> Наиболее важным изменением можно считать корректировку макропрогноза. Как мы и предполагали, если ключевая ставка будет снижена на 50 б. п., Банк России может частично компенсировать это, дав более осторожную траекторию будущих действий, — заявила «Реальному времени» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Согласно уточненным прогнозам, ЦБ все же планирует постепенно уменьшать ставку. При этом, как отмечает Беленькая, если ранее ожидаемый диапазон на 2026 год составлял 13,5—14,5%, то теперь он увеличен до 14—14,5% годовых. Данные на 2027-й также пересмотрены: вместо диапазона 8—9% теперь ожидается уровень 8—10%.

Кредитная активность также будет расти сдержанными темпами. Примечательно, что на фоне снижения «ключа» уменьшились и ставки по кредитам в таких крупных банках России, как Сбербанк и ВТБ.

— Обсуждалось два варианта [решения Центробанка]: сохранение и снижение на половину процентного пункта. Сразу скажу, что те, кто был за сохранение ставки, обращали внимание на то, что в устойчивой части инфляция у нас уже не снижается с середины прошлого года и держится на уровне 4—5%. И также обращали внимание, конечно, на возросшие проинфляционные риски, — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

В своем докладе глава регулятора сообщила о значительном увеличении подобных угроз в экономике страны. По ее словам, основная причина связана с двумя факторами: обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике государства. «Мы ждем уточненных параметров бюджета на текущий год», — заявила председатель ЦБ.



«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%»

Годовая инфляция в стране сейчас составляет 5,7%. Однако в Центробанке ожидают, что к середине года она приблизится к целевому показателю в 4%, а по итогам года составит 4,5—5,5%. Согласно пресс-релизу регулятора, экономика в начале года замедлилась из-за новых налогов, меньшего числа рабочих дней и плохой погоды.

— В феврале — марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года. Но нас беспокоит, что это все еще повышенный уровень, несмотря на то, что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год. Высокие ожидания — это один из факторов, которые требуют от нас осторожности при снижении ставки, — заявила Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Банк России сохраняет возможность достижения целевого показателя, несмотря на отсутствие устойчивого снижения ожиданий. Набиуллина отметила, что длительный период высокой инфляции и повышенные ожидания стали одной из причин небольшого повышения прогноза ключевой ставки на следующий год. Она также сообщила, что ЦБ будет корректировать свои решения с учетом развития ситуации, в том числе обращая внимание на динамику ожиданий.

— Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в 4%, я в этом уверена и уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее, — заявила Набиуллина.

Инертная схема понижения «ключа»



Финансовые рынки демонстрируют неоднозначную реакцию на решения Центробанка по ключевой ставке. Несмотря на то, что в целом действия регулятора не несут сюрпризов, наблюдается падение как на рынке акций, так и на рынке облигаций, сообщает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.



По мнению эксперта, существует серьезная проблема с доверием участников рынка к способности Центробанка достичь поставленных целей.



— Центральный банк дает в общем прогноз по ряду показателей, явно расходящийся с текущей динамикой, и указывает на будущую более жесткую денежно-кредитную политику, меняя траекторию ставки, — отмечает Надоршин. При этом экономист ставит вопрос о том, почему ЦБ не меняет, например, шаг своих действий. — В моем понимании решение [о снижении] неоднозначное.

По словам специалиста, рынок постоянно ожидает более активного уменьшения ключевой ставки, однако регулятор посылает неоднозначные сигналы. Такая ситуация создает неопределенность и затрудняет понимание возможных действий Центробанка со стороны участников рынка. Это существенно осложняет проведение денежно-кредитной политики, поскольку эффективное взаимодействие между ЦБ и участниками рынка является необходимым условием для успешного управления экономикой.



Особую озабоченность вызывает то, что Центробанк продолжает снижать ставку на 0,5% даже на фоне растущих рисков.

— Если Центральный банк сигнализирует о том, что проинфляционные риски остаются высокими и даже нарастают, что в принципе следует из пресс-релизов последних месяцев, даже пары кварталов, то вообще кажется, что это должно транслироваться в каких-то действиях. И действовать как будто как прежде в новых обстоятельствах кажется не очень оправданным, то есть снижение по инерции [идет]. Есть ощущение, что уменьшение по 0,5% уже ожидают, и [это] производится как бы по инерции, — заявил Надоршин.

Именно инертная схема понижения «ключа» становится причиной недоверия и повышенных инфляционных ожиданий населения.

Наталья Жирнова