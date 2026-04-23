«Начнется некоторое оживление»: эксперты ожидают ключевую ставку в 12% к концу текущего года

В пятницу, 24 апреля, состоится очередное заседание ЦБ

Фото: Айдар Раманкулов

В пятницу, 24 апреля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка России по ключевой ставке. Эксперты ожидают, что регулятор снизит «показатель» с 15 до 14,5%, а к концу года — до 12%. О том, как в конце 2026-го изменится ситуация на рынке недвижимости и автомобилей, — в материале «Реального времени».

«К концу года можно ожидать «ключ» на уровне 12%»

На ближайшем заседании 24 апреля регулятор опустит ставку на 0,5%, или до 14,5% годовых. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.



— По моему мнению, в России уже наблюдается некий «парадокс сбережливости»: люди все деньги несут в банки, спрос сокращается, выручка компаний падает. Это достаточно плохая тенденция, с которой надо что-то делать. Я считаю, что тренд на снижение по 0,5% продолжится, поэтому к концу года можно ожидать «ключ» на уровне 12%, — спрогнозировал экономист.

До конца 2026 года Центробанк России проведет еще шесть заседаний по вопросам ключевой ставки. Собрания совета директоров регулятора запланированы на 24 апреля, 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря, следует из календаря, опубликованного на сайте ЦБ.

Напомним, что, согласно графику Банка России, минимальные значения ключевой ставки были зафиксированы с августа 2020-го по март 2021-го — 4,25%. Затем наметилось постепенное повышение ключевой ставки: самое «мощное» произошло в марте 2022-го, когда регулятор поднял ее на 11,5%, до 20% годовых. Тренд на регулярное снижение «ключа» наметился еще в июне 2025 года. Тогда регулятор впервые снизил ставку с 21 до 20%. За следующие 9 месяцев ключевая ставка снизились еще на 5%, до 15% годовых.

«Деньги перетекут на рынок акций»

Снижение ключевой ставки российского ЦБ по 0,5% на каждом заседании никак не отразится ни на курсе рубля, ни на стоимости российских акций. Однако если показатель опустится до 12%, то россияне станут меньше денег держать на депозитах, уверен Разуваев.

— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.

По его словам, если процентная ставка по банковским депозитам опустится до 8—10% к концу года при условии осуществления прогноза по «ключу», то это будет идеальный вариант.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Все-таки у человека должна быть возможность сохранять свои сбережения, а банковский депозит является в этом плане самым надежным инструментом, учитывая, что сумма до 1,4 млн рублей у человека будет застрахована, — объяснил Разуваев.

Напомним, что по итогам последнего заседания СД ЦБ в марте глава регулятора Эльвира Набиуллина заявлял, что ставки по депозитам должны быть выше ожидаемой у россиян инфляции.

— Если люди ожидают высокой инфляции, то, соответственно, ставки по депозитам это должны учитывать. Вот сейчас инфляционные ожидания на год вперед — это 13% с лишним. И, соответственно, ставки по депозитам, чтобы люди сберегали, чтобы у них был мотив сберегать, должны быть выше… Поэтому и процесс замедления инфляции и снижения рыночных ставок постепенный, и он во многом связан с формированием у людей более низких ожиданий, — говорила она, отметив, что высокие инфляционные ожидания населения продолжают беспокоить Центробанк.



«Этот момент станет самым удачным временем для покупки»

Снижение ключевой ставки до 12% спровоцирует и сильный рост спроса на вторичное жилье, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

— Если «ключ» будет 12%, то рыночную ипотеку начнут выдавать под 16%, а это уже психологически приемлемая ставка. Однако нужно понимать, что, согласно закону экономики, рост спроса «выльется» и в рост цен на недвижимость. Дело в том, что сейчас идет удорожание и стройматериалов, и себестоимости строительства в целом, но застройщики не могут поднять цены из-за низкого спроса, особенно на первичном рынке, ну а вторичка тянется за первичкой. Однако как только спрос «оживет», застройщики однозначно поднимут цены, — сказал «Реальному времени» вице-президент Гильдии.

Он также рекомендовал будущим покупателям «поймать момент, когда ставка снизится, ипотека станет доступнее, но цены еще не поднимутся».

— Этот момент станет самым удачным временем для покупки, но он продлится недолго, меньше месяца, — резюмировал Савельев.

Ранее Набиуллина заявляла, что ставки по рыночной ипотеке опускались до 8—10% в период, когда инфляция в России держалась на уровне 4%. При этом льготных программ в то время практически не было. Со временем льготные жилищные кредиты стали вытеснять «обычные». Сегодня, по ее словам, на одну рыночную ипотеку приходится две льготные. Причем чем масштабнее «льготы», тем дальше то время, когда стандартные кредиты на жилье будут доступными, говорила глава регулятора.

«Начнется некоторое оживление в сегменте коммерческого транспорта»

Если ключевая ставка ЦБ опустится до 12% к концу года, то количество покупок новых автомобилей возрастет, так как для покупателей снова заработают программы субсидирования и другие партнерские программы. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин.



— Сейчас покупатели через финансовые программы партнеров могут снизить кредитную ставку до 20%. В случае реализации прогноза по ключевой ставке они смогут понизить кредитную ставку до приемлемых, скажем, 7—8%. Такая практика уже случалась при низкой ключевой ставке, — сказал автоэксперт.

При этом он отметил, что на фоне роста спроса на новые машины автомобили могут подорожать на те же 7-8%, а то и 10%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Еще один важный момент: при такой ставке начнется некоторое оживление в сегменте коммерческого транспорта, причем как на легкие грузовики, например LCV, так и тяжелые. Тяжелые «оживут» в меньшей степени, потому что значимую долю на рынке уже заняли «китайцы», а легкий грузовой транспорт начнет оживать даже в большей степени, чем легковые автомобили, — допустил Субботин.

А вот рынок подержанных автомобилей при снижении «ключа» не оживится, считает он.

— Рынок б/у автомобилей всегда был на уровне и относительно живой, даже когда не было завоза импортных машин. Люди там умели выкручиваться. Также стоит понимать, что ставки по автокредитам не будут ниже ставок по депозитам, потому что банку нужно окупить те процентные расходы, которые он несет по вкладам, — отметил Субботин.

Никита Егоров