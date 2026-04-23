«Начнется некоторое оживление»: эксперты ожидают ключевую ставку в 12% к концу текущего года
В пятницу, 24 апреля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка России по ключевой ставке. Эксперты ожидают, что регулятор снизит «показатель» с 15 до 14,5%, а к концу года — до 12%. О том, как в конце 2026-го изменится ситуация на рынке недвижимости и автомобилей, — в материале «Реального времени».
«К концу года можно ожидать «ключ» на уровне 12%»
На ближайшем заседании 24 апреля регулятор опустит ставку на 0,5%, или до 14,5% годовых. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
До конца 2026 года Центробанк России проведет еще шесть заседаний по вопросам ключевой ставки. Собрания совета директоров регулятора запланированы на 24 апреля, 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря, следует из календаря, опубликованного на сайте ЦБ.
Напомним, что, согласно графику Банка России, минимальные значения ключевой ставки были зафиксированы с августа 2020-го по март 2021-го — 4,25%. Затем наметилось постепенное повышение ключевой ставки: самое «мощное» произошло в марте 2022-го, когда регулятор поднял ее на 11,5%, до 20% годовых. Тренд на регулярное снижение «ключа» наметился еще в июне 2025 года. Тогда регулятор впервые снизил ставку с 21 до 20%. За следующие 9 месяцев ключевая ставка снизились еще на 5%, до 15% годовых.
«Деньги перетекут на рынок акций»
Снижение ключевой ставки российского ЦБ по 0,5% на каждом заседании никак не отразится ни на курсе рубля, ни на стоимости российских акций. Однако если показатель опустится до 12%, то россияне станут меньше денег держать на депозитах, уверен Разуваев.
— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.
По его словам, если процентная ставка по банковским депозитам опустится до 8—10% к концу года при условии осуществления прогноза по «ключу», то это будет идеальный вариант.
— Все-таки у человека должна быть возможность сохранять свои сбережения, а банковский депозит является в этом плане самым надежным инструментом, учитывая, что сумма до 1,4 млн рублей у человека будет застрахована, — объяснил Разуваев.
Напомним, что по итогам последнего заседания СД ЦБ в марте глава регулятора Эльвира Набиуллина заявлял, что ставки по депозитам должны быть выше ожидаемой у россиян инфляции.
— Если люди ожидают высокой инфляции, то, соответственно, ставки по депозитам это должны учитывать. Вот сейчас инфляционные ожидания на год вперед — это 13% с лишним. И, соответственно, ставки по депозитам, чтобы люди сберегали, чтобы у них был мотив сберегать, должны быть выше… Поэтому и процесс замедления инфляции и снижения рыночных ставок постепенный, и он во многом связан с формированием у людей более низких ожиданий, — говорила она, отметив, что высокие инфляционные ожидания населения продолжают беспокоить Центробанк.
«Этот момент станет самым удачным временем для покупки»
Снижение ключевой ставки до 12% спровоцирует и сильный рост спроса на вторичное жилье, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.
Он также рекомендовал будущим покупателям «поймать момент, когда ставка снизится, ипотека станет доступнее, но цены еще не поднимутся».
— Этот момент станет самым удачным временем для покупки, но он продлится недолго, меньше месяца, — резюмировал Савельев.
Ранее Набиуллина заявляла, что ставки по рыночной ипотеке опускались до 8—10% в период, когда инфляция в России держалась на уровне 4%. При этом льготных программ в то время практически не было. Со временем льготные жилищные кредиты стали вытеснять «обычные». Сегодня, по ее словам, на одну рыночную ипотеку приходится две льготные. Причем чем масштабнее «льготы», тем дальше то время, когда стандартные кредиты на жилье будут доступными, говорила глава регулятора.
«Начнется некоторое оживление в сегменте коммерческого транспорта»
Если ключевая ставка ЦБ опустится до 12% к концу года, то количество покупок новых автомобилей возрастет, так как для покупателей снова заработают программы субсидирования и другие партнерские программы. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Субботин.
При этом он отметил, что на фоне роста спроса на новые машины автомобили могут подорожать на те же 7-8%, а то и 10%.
— Еще один важный момент: при такой ставке начнется некоторое оживление в сегменте коммерческого транспорта, причем как на легкие грузовики, например LCV, так и тяжелые. Тяжелые «оживут» в меньшей степени, потому что значимую долю на рынке уже заняли «китайцы», а легкий грузовой транспорт начнет оживать даже в большей степени, чем легковые автомобили, — допустил Субботин.
А вот рынок подержанных автомобилей при снижении «ключа» не оживится, считает он.
— Рынок б/у автомобилей всегда был на уровне и относительно живой, даже когда не было завоза импортных машин. Люди там умели выкручиваться. Также стоит понимать, что ставки по автокредитам не будут ниже ставок по депозитам, потому что банку нужно окупить те процентные расходы, которые он несет по вкладам, — отметил Субботин.
Справка
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;
- 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
- 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
- 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
- 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;
- 13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых.
