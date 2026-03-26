Казанский УНИКС усилился экс-игроком НБА и чемпионом Америки Ксавьером Манфордом

Этот сезон он начинал в израильском «Хапоэле», но покинул клуб из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС объявил о подписании контракта с 33-летним американским защитником Ксавьером Манфордом. Соглашение с игроком рассчитано до завершения текущего игрового сезона.

Манфорд переходит в казанскую команду, обладая опытом выступлений в НБА, Евролиге и Еврокубке. Игрока не выбрали на драфте 2014 года, но выпускник Род-Айлендского университета дебютировал в НБА 17 марта 2016 года.

В период с 2016 по 2018 год он провел в общей сложности 24 матча в составах «Мемфис Гриззлис» и «Милуоки Бакс». Одним из главных профессиональных достижений игрока является титул чемпиона Америки 2017 года, завоеванный в составе национальной сборной США. Также в сезоне-2015/16 американец становился участником Матча всех звезд G-лиги НБА.

Позднее защитник выступал за испанскую «Барселону», турецкий «Бурсаспор», итальянскую «Умана Рейер Венецию», китайский «Фуцзянь Сюньсин» и австралийский «Мельбурн Феникс». Текущий сезон баскетболист начинал в составе израильского «Хапоэля» из Холона. В 11 матчах Лиги чемпионов ФИБА его средняя статистика составила 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи.

В национальном чемпионате Израиля его показатели составили 12,6 очка и 3,3 передачи за игру. Решение о расставании с израильским клубом связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, 18 марта УНИКС расторг контракт с американским защитником Си Джей Брайсом. 29-летний баскетболист присоединился к казанской команде в июле прошлого года, но получил травму и выбыл до конца сезона.

Рената Валеева