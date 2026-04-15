Почетными гражданами Казани признали Фарида Мухаметшина и Ирека Файзуллина

Почетными гражданами Казани признали почетного председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Такое решение приняли сегодня на сессии Казгордумы.

Кандидатуры внес на рассмотрение мэр Казани Ильсур Метшин.

— Жизнь и трудовая деятельность Фарида Хайрулловича тесно связана с Казанью, — сказал он о Мухаметшине. — Неоценима его роль в формировании правовой базы суверенитета Татарстана. На посту премьер-министра он обеспечил экономическую стабилизацию в период крупных реформ. Фарид Хайруллович внес вклад в становление современного парламентаризма и укрепление межнационального согласия. Под его контролем реализовывались масштабные программы, в том числе программа ветхого жилья, <…> совершенствовались системы здравоохранения и образования.

Говоря об Иреке Файзуллине, Ильсур Метшин напомнил, что глава Минстроя России родился и получил высшее образование в Казани. В столице Татарстана он курировал, в частности, строительство Иннополиса и ОЭЗ «Алабуга».

