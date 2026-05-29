Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия требуют от Армении выбора между ЕС и ЕАЭС
Президенты России, Беларуси, Казахстана и Киргизии выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг намерений Армении вступить в Европейский союз. Документ был подписан в Астане 29 мая на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Лидеры четырех стран считают, что стремление Армении присоединиться к ЕС может навредить экономике Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим страны ЕАЭС предложили Армении провести референдум: на нем граждане должны будут решить, оставаться ли в Евразийском экономическом союзе или вступать в Евросоюз.
Заседание, на котором обсудят возможные последствия выхода Армении из ЕАЭС, состоится в декабре 2026 года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета с критикой текущей ситуации в сфере промышленной кооперации стран ЕАЭС.
