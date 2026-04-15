Кудерметова о внесении в Книгу почета Казани: «Вдвойне приятно, что на родной земле оценивают мои результаты»

Российской теннисистке сегодня вручили почетную награду

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой, внесенной в Книгу почета Казани, вручили почетную награду. Ее вручил мэр города Ильсур Метшин во время сессии Казгордумы.

— До сих пор сердце стучит. В первую очередь хочется сказать: для меня это большая честь. Вдвойне приятно, что на родной земле так высоко оценивают мои результаты. Надеюсь, подрастающему поколению я подаю пример своими результатами, своим поведением, — сказала спортсменка.

О том, что Кудерметову внесут в Книгу почета Казани, стало известно в прошлом году. Предложение выдвинули на заседании президиума Казгордумы и приняли единогласно в августе 2025-го.

