Румыния высылает российского консула после ЧП с беспилотником

В результате происшествия пострадали два человека

Президент Румынии Никушор Дан принял решение объявить консула России в Констанце персоной нон грата. Согласно заявлению главы государства, консульство будет закрыто, сообщают румынские СМИ.

Данное решение было принято после инцидента, произошедшего в городе Галац. В ночь на 29 мая в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв и возник пожар. В результате происшествия пострадали два человека.

В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Румынии был вызван российский посол для дачи объяснений.

Наталья Жирнова