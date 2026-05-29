Румыния высылает российского консула после ЧП с беспилотником
В результате происшествия пострадали два человека
Президент Румынии Никушор Дан принял решение объявить консула России в Констанце персоной нон грата. Согласно заявлению главы государства, консульство будет закрыто, сообщают румынские СМИ.
Данное решение было принято после инцидента, произошедшего в городе Галац. В ночь на 29 мая в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв и возник пожар. В результате происшествия пострадали два человека.
В связи с этим инцидентом в Министерство иностранных дел Румынии был вызван российский посол для дачи объяснений.
