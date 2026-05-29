В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность»

В Казани через громкоговорители объявили об отмене воздушной тревоги

На территории Татарстана режим «Ракетная опасность» отменен, сообщает МЧС.

Ограничения на территории республики действовали менее двух часов. В Казани через громкоговорители объявили об отмене воздушной тревоги. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы открыты.

Напомним, что сегодня на Урале впервые с начала СВО был введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Наталья Жирнова