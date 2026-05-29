В Арске уволили директора музея за то, что она забирала часть премий себе

Это привело к конфликту интересов при распределении поощрительных выплат

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Арского района Татарстана провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в местном музее, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что директор музея в течение года, с марта по декабрь 2025 года, систематически нарушала служебные обязанности: женщина незаконно начисляла сотрудникам учреждения квартальные премии, а затем присваивала часть этих денежных средств. Это привело к конфликту интересов при распределении поощрительных выплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам проверки прокуратура потребовала увольнения директора музея в связи с утратой доверия. Ранее Верховный суд Татарстана прекратил полномочия главы Набережно-Морквашского поселения: в период с 2021 по 2024 год жена Ильнура Гаязова владела акциями Apple и Tesla, при этом сам Гаязов представил неполные сведения о доходах супруги и банковских счетах.

Наталья Жирнова