В Казани ограничат движение транспорта в связи с проведением крестного хода 21 июля

Религиозное шествие пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 21 июля пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта, о чем свидетельствует документ исполкома города, проходящий антикоррупционную экспертизу.

Религиозное шествие пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. На время проведения мероприятия будет ограничено движение по нескольким центральным улицам города, включая Кремлевскую, Профсоюзную, Баумана, Большую Красную и прилегающие улицы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения начнут действовать с 7:00 21 июля. На некоторых участках они вступят в силу заранее — с 20:00 20 июля. Также будет запрещена парковка автомобилей и движение средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды.

О том, как прошел предыдущий крестный ход в ноябре 2025 года, который собрал 7 тыс. человек, — в фоторепортаже «Реального времени».

1 / 50 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Наталья Жирнова