«Зачем мы это делаем?»: Лукашенко раскритиковал утильсбор в странах ЕАЭС

По словам белорусского президента, в странах ЕАЭС стали слишком высокими сборы за утилизацию автомобилей — они почти равны стоимости самих машин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета с критикой текущей ситуации в сфере промышленной кооперации стран ЕАЭС, сообщает издание «БелТА».

По словам белорусского президента, в странах ЕАЭС стали слишком высокими сборы за утилизацию автомобилей — они почти равны стоимости самих машин. Лукашенко напомнил, что раньше страны союза договаривались вместе развивать производство, но сейчас каждая страна действует сама по себе.

— Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем, — заявил Лукашенко.

Напомним, что накануне в Астане прошли переговоры Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Президент России прибыл в Казахстан на Евразийский экономический форум.



Наталья Жирнова