В Татарстане утвердили минимальный потреббюджет на I квартал 2026 года — он составил почти 30 тысяч
Минимальный потребительский бюджет показывает, сколько стоят необходимые для жизни продукты, одежда и услуги
Кабмин Татарстана утвердил новую стоимостную величину минимального потребительского бюджета на первый квартал 2026 года. Теперь показатель составит 28 948 рублей. Предыдущий минимальный потреббюджет составлял 27 994 рубля.
Установленный размер минимального потребительского бюджета отражает стоимость необходимых для поддержания здоровья и обеспечения базовых потребностей наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
В показатель также включены обязательные платежи и сборы. Минимальный потребительский бюджет является важным социальным индикатором, который используется при формировании различных социальных программ. На его основе рассчитываются размеры социальных выплат и пособий, а также проводится оценка уровня жизни населения региона.
