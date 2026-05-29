В Нижнекамске началась масштабная реконструкция Парка нефтехимиков

Обновление парка инициировал СИБУР к юбилею «Нижнекамскнефтехима»

Накануне Дня химика в Нижнекамске стартовала масштабная реконструкция Парка нефтехимиков, открытого в 2011 году и ставшего за последние 15 лет любимым местом отдыха горожан. Парк реконструируют к юбилею «Нижнекамскнефтехима». Предприятие отметит свое 60-летие в 2027 году.

В старте реконструкции приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

— Мы видим, что парк пользуется большой популярностью среди горожан. При разработке концепции изучили лучший опыт парков в Казани и других городов. В ходе общественных обсуждений была высокая вовлеченность жителей — учли мнения, чтобы было максимально удобно, комфортно и безопасно. Парк будет круглогодичным. Здесь будут фонтан, каток в зимнее время, павильон с амфитеатром, спортивные и детские зоны, а также парковки и общественное питание. Уверен, что это будет по-настоящему новый уровень для города и парк станет ярким брендом Нижнекамска, — отметил Михаил Карисалов.

Концепция обновленного Парка нефтехимиков разрабатывалась с учетом мнения самих жителей: проводились онлайн-анкетирование и интервью посетителей парка; состоялись общественные слушания, на которых горожане одобрили проект реконструкции.

— В юбилейный для города год мы даем старт знаковому проекту. После реконструкции парк Нефтехимиков станет новой точкой притяжения, как для местных жителей, так и гостей Нижнекамска, — сказал Рустам Минниханов.

После реконструкции парк станет принципиально новым для Нижнекамска круглогодичным общественным пространством. Он будет включать все ключевые составляющие современных рекреационных городских зон: фонтан и амфитеатр, променады и навесы от дождя и зноя на главной площади, зону спокойного отдыха и креативных детских площадок, аллеи для проведения выставок и спортивное ядро с центром раннего физического развития, зонами активного спорта и инклюзии. По периметру появятся отдельные дорожки для бега и велопрогулок.

— Парк нефтехимиков — часть зеленого каркаса нашего города и излюбленное место отдыха горожан. Важно, что в обновленном парке будут учтены интересы разных групп посетителей — мам с детьми, владельцев собак, спортсменов и других сообществ. Парк будет востребован круглый год. Зимой, например, будем заливать каток — для этого откроем прокат коньков. Уверен, новый парк станет символом города на Каме и будет способствовать притоку туристов, — подчеркнул мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Особое внимание при реконструкции компания уделяет формированию сопутствующей инфраструктуры парка. Для удобства посетителей и стимулирования развития городского малого и среднего бизнеса при парке появятся три парковки на 156 мест, кафе и рестораны.

— Базовый проект Парка нефтехимиков, открытого в 2011 году, был разработан самими же нефтехимиками — Проектным центром «Нижнекамскнефтехима». Проектировали для себя, для горожан, делали это с большим интересом и любовью к городу, приложили не только голову, но и руки — сами высаживали деревья. Сразу заложили потенциал для развития площадки, и я горжусь, что разработка нашего центра навсегда вписана в историю Нижнекамска, — уверен директор проектно-конструкторского центра «Нижнекамскнефтехим» Ирек Хайрутдинов.

Общая площадь парка составит 9 гектар. В процессе работ максимально сохранят взрослые деревья и увеличат количество зелени. По желанию жителей в визуальном оформление парка останется связь с нефтехимией и памятью о первостроителях Нижнекамска. Дизайн-код проекта включает отсылки к природным ландшафтам Камы, а также молекулам и созидательным связям между ними.

— Парк нефтехимиков и для детей, и для родителей — место встреч, прогулок, спокойного отдыха и досуга. Место по-своему близкое и родное для жителей всех соседних районов. Уверен, что масштабная реконструкция парка, которую инициировала компания, создаст абсолютно новые, комфортные условия и сделает его актуальным для всех жителей — детей, молодежи и старшего поколения, — заключил Ильнар Камалов, директор МБОУ «Лицей №31 имени А.А. Шаповалова».