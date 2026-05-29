Песков объяснил, почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине

13:25, 29.05.2026

Европейские страны сражаются на стороне Киева

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Европа не может стать посредником в переговорах с Украиной, так как европейские страны сражаются на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что европейское оружие непосредственно стреляет по российским бойцам и инфраструктуре, добавив, что «абстрагироваться от этого невозможно».

— В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее Песков заявил, что дедлайна по российско-украинскому конфликту нет.

Никита Егоров

