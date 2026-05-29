После двухлетнего перерыва в Болгар вернется фестиваль средневекового боя

Площадку увеличили вдвое, в программе — рыцарский конный турнир

Этим летом после двухлетнего перерыва в Болгар вернется фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Он пройдет 8 и 9 августа, рассказал на пресс-конференции исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

Гостей ждут со всей России. Участники приедут и из-за рубежа: Кыргызстана, Казахстана, Китая, Белоруссии, сказал спикер, отвечая на вопрос «Реального времени». «Несколько индивидуальных участников будут и из Европы. Это те, кто поддерживает наши ценности», — добавил он.

В программе — конный рыцарский турнир, пешие сражения, историческая ярмарка, более 100 мастер-классов по средневековым ремеслам, средневековая полоса препятствий.

— Фестиваль впервые выйдет с территории центральной части Болгарского музея-заповедника и увеличивается по площади практически в 2,5 раза. Это будет новый фестиваль, сохраняющий старые добрые традиции, — подчеркнул Кокурин.

Напомним, в июле в Болгаре впервые пройдет фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели». Одно из самых ярких событий, которые есть в программе, — это одновременный запуск 600 воздушных змеев.



